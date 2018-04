Les présidents français et américains ont encore multiplié hier les démonstrations d'amitiés. Mais, sur le fond, on est encore loin d'un compromis entre les 2 pays autour du dossier le plus épineux, le dossier du nucléaire iranien.

Matignon reprend la main dans le conflit à la SNCF. Edouard Philippe accepte finalement de rencontrer les syndicats

Un émouvant hommage des Australiens à leurs soldats tombés pendant la première guerre mondiale. On commémore cette année les 100 ans de la bataille de Villers-Bretonneux

La police municipale de Wissous désarmée sur décision de la préfecture de l'Essonne

Les Allemands qui retrouvent leur lingots d'or après des décennies, un trésor éparpillé aux quatre coins du monde

Du cinéma avec la sortie de Foxtrot de Samuel Maoz, un film qui malmène les mythes fondateurs d'Israël