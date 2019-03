De la vente du siège des Républicains à l'interdiction de la barbe pour les joueurs de sumo, en passant par le collier "gilet jaune" offert à Emmanuel Macron, retrouvez les actualités du 1er mars 2019.

Les Républicains ont conclu la vente de leur siège parisien pour la somme de 46 millions d'euros mais ils resteront en tant que locataires. La gendarmerie ne veut pas de Francis Lalanne comme réserviste, après ses attaques contre le gouvernement.

Mais aussi :

La journée mondiale du compliment, Emmanuel Macron et le collier gilet jaune, Gérald Darmanin et la mairie de Tourcoing, les hommes préhistorique et les chiens, l'équipe de rugby de Carcassonne a perdu son sponsor Jacquie et Michel au profite de l'équipe de Biarritz, la barbe interdite aux sumos et des brèves.