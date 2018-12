L'actualité revue et corrigée ! Gilets jaunes, Carlos Ghosn, Elysée, Patrick Balkany, le Pape...

Les titres :

Les gilets jaunes poursuivent leur mouvement, Christophe Castaner dit qu’il ne faut rien céder, les taxes sont utiles… Et si on taxait la connerie Christophe Castaner rembourserait la dette en trois quart d’heures.

Le mouvement des gilets jaunes reçoit de plus en plus de soutiens… Patrick Balkany ! Il faut dire qu’il milite déjà depuis un certain nombre d’années pour ne plus payer de taxes !

En plein mouvement social l’Elysée va dépenser 300 000 euros pour changer la moquette… Ce n’est donc pas la honte qui les étouffe.

Les conditions de détention de Carlos Ghosn seraient intolérables selon ses proches.

Dans un livre d’entretien, le Pape François estime que dans nos sociétés il semble que l’homosexualité soit à la mode.

Et des brèves !