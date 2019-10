Dans le journal du 3 octobre 2019 : la carrière d'Alexandre Benalla, les affaires de Michel Houellebecq et aussi Sibeth Ndiaye.

Alexandre Benalla pourrait être candidat aux municipales de Saint-Denis. A propos de l'incendie de Rouen, la porte parole du gouvernement Sibeth Ndiaye assure que si elle s'était trouvé à Rouen, elle serait resté dans la ville après l'incendie de l'usine Lubrizol. Christian Estrosi, invité de la chaîne parlementaire, et il a parlé de la salade niçoise. Un ancien maire d'Ille-et-Vilaine a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe afin de ne pas rater son train. Selon une étude, 1 buraliste sur 10 vend des cigarettes à des enfants de 12 ans. Le vapotage, soi-disant sans danger, est remis en cause par une étude aux États-Unis. Pour 75% des Français, les relations entre collègues se sont dégradées. La marque Asics a présenté ses excuses, après qu'un film porno ait été diffusé sur les écrans de la vitrine d'un de ses magasins à Auckland. À Bruxelles, des militants d'Amnesty International ont rebaptisé l'avenue Franklin Roosevelt en avenue Jamal Khashoggi. Ce mercredi 2 octobre, Twitter a connu une panne de quelques heures. En Inde, un bébé est né avec 4 jambes et 3 bras.