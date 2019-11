Du voyage d'Emmanuel Macron en Chine à un colis suspect aux États-Unis, en passant par le passage de Daniel Cohn-Bendit à la matinale de France Inter, retrouvez les actualités du 4 novembre 2019.

Dans l'édition du 4 novembre 2019 :

Le déplacement d'Emmanuel Macron en Chine, les derniers propos de Ségolène Royal et la venue de Daniel Cohn-Bendit sur la matinale de France Inter.

Mais aussi :

François Hollande et le régime présidentiel, France Inter radio nostalgie socialisme, la candidature d'Alexandre Benalla à Saint-Denis, l'avis de Christophe Barbier sur l'assurance-chômage, Michel Cymès, Nigel Farange et les législatives en Grande-Bretagne, le Brésil en pleine marée noire, les conseils culinaires du ministre de la santé en Inde, le centre d'appel de prévention du suicide aux États-Unis et un colis suspect.