De l'hommage rendu aux victimes de la rue d'Aubagne à l'amélioration de la situation d'Ophélie Winter, en passant par l'examen de la demande de mise en liberté de Patrick Balkany, retrouvez les actualités du 5 novembre 2019.

Dans l'édition du 5 novembre 2019 :

Un hommage a été rendu, un an après, aux huit personnes décédées dans l'effondrement d'un immeuble de la rue d'Aubagne à Marseille sans le maire Jean-Claude Gaudin. La deuxième demande de mise en liberté de Patrick Balkany est examinée ce mardi.

Mais aussi :

les propos de Julie Graziani sur le plateau de LCI, les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, les salariés et le télé-travail, le rappel des soupes au potiron Liebig, la santé de Laurent Ruquier, la relation amoureuse de Brooklyn Beckham avec le sosie de sa mère, la situation d'Ophélie Winter et des brèves.