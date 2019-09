De la mort du Robert Mugabe à Yann Moix qui n'a plus d'émission sur Paris Première, en passant par l'agression de Patrick Balkany à Levallois-Perret, retrouvez les actualités du 6 septembre.

L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe est mort à l'âge de 95 ans. Patrick Balkany a été agressé à Levallois-Perret, et deux personnes ont été mises en garde à vue.

Mais aussi : Tariq Ramadan is the new capitaine Dreyfuss, le bracelet anti-rapprochement, De Rugy et EELV, Boris Johnson et le BREXIT, l'arrêt de l'émission de Yann Moix sur Paris Première et des brèves.