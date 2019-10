Des "failles" à la préfecture de police de Paris aux députés qui débattent de l'immigration, en passant Ousmane Dembélé sorti du terrain pour avoir critiqué l'arbitre, retrouvez toutes les infos du 7 octobre.

Après l'attaque de la préfecture de police de Paris, Christophe Castaner a reconnu des "failles". Les députés débattent aujourd'hui sur l'immigration.

Mais aussi : Gérard Larcher pas candidat en 2022, les analyses politiques de Robert Ménard, Nicolas Sarkozy humoriste chez Drucker, un socialiste victorieux aux législatives au Portugal, le prix Nobel de Médecine, le smartphone cause d’hémorroïdes, Christine and the Queens et le marketing de la culture, André Manoukian en 4e couv de Libé, Ousmane Dembélé et l'arbitrage et des brèves.