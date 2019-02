De Rachida Dati qui part en guerre à Jacquie & Michel, sponsor du club de rugby de Carcassonne, en passant par l'alliance entre Joachim Son-Forget et Doc Gynéco aux élections européennes.

Benoît Hamon propose une votation pour une liste d'union aux élections européennes. Selon le Canard Enchaîné, Rachida Dati part en guerre contre ceux qui ne la soutiennent pas aux élections européennes.

Et aussi :

Doc Gynéco et Son-Forget aux européennes, des recours au Conseil d'état contre les LBD, des blessés aux États-Unis à cause des trottinettes électriques, les plus pauvres et la pollution, un militant anti-nataliste contre ses parents, le Superbowl et les pom-pom boy, Jacquie et Michel avec le club de Carcassonne. Et des brèves.