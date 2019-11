De la visite d'Emmanuel Macron à Berlin à la coloscopie de Will Smith en passant le lancement de la campagne de Rachida Dati pour Paris 2020, retrouvez les actualités du 8 novembre 2019.

Emmanuel Macron sera à Berlin dimanche pour la commémoration des 30 ans de la chute du mur. Municipales à Paris : Rachida Dati promet la victoire contre les médiocres.

Mais aussi :

le harcèlement scolaire, Marlène Schiappa et les étrangers condamnés pour violences sexuelles, Christophe Castaner et le débat sur le voile, la lexicologie dans l'émission de Pascal Praud, un haut-fonctionnaire condamné pour avoir droguer des femmes pour les regarder faire pipi, Will Smith et sa coloscopie, le rappeur T.I et les tests de virginité à sa fille et des brèves.