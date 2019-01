Des dividendes du CAC 40 aux mystérieux signaux radio venu de l'espace, en passant par Manuel Valls et l'extrême-droite espagnole, retrouvez l'actualité du 10 janvier 2019 dans le journal de 17h17.

En 2018, les groupes du CAC 40 ont versé à leurs actionnaires les plus hauts dividendes depuis 10 ans. Eric Drouet lance une cagnotte pour les blessés lors des manifestations de gilets jaunes.

Mais aussi :

Les 90 ans de Tintin, la cagnotte pour les forces de l'ordre, les coups du commandant de police de Toulon, Poutou et l'ambassadeur de Ford Teddy Riner, Manuel Valls et l'extrême-droite espagnole, le palmarès des universités japonaises où les filles couchent le plus facilement, des signaux de l'espace mystérieux et des brèves.