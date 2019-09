Du chaos du Brexit aux insultes dans les stades de foot, en passant par les projets de Benjamin Griveaux pour Paris, retrouvez les actualités du 10 septembre 2019.

Boris Johnson a perdu son 6e vote d'affilé avant de suspendre le parlement britannique. Si il est élu Maire de Paris, Benjamin Griveaux promet de suspendre les travaux dans la capitale jusqu'à fin 2020.

Mais aussi :

l'enterrement de Robert Mugabe le 15 septembre, Emmanuel Macron et le Premier ministe malien à Paris pour parler sécurité, Nadine Morano invitée sur LCI, l'arrivée des nouveaux Iphone, l'ardoise de Carlos Ghosn chez Nissan, des empreintes de Néandertaliens sur une plage de Normandie, une enquête pour exhibition et harcèlement sexuel visant Patrick Bruel, le match France-Andorre, les bonnes pratiques de Noël Le Graët et des brèves!