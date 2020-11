De la faute de conjugaison d'Emmanuel Macron dans son texte en hommage au Général de Gaulle à Olivier Faure qui déplore l'ambition "égoïste" de Jean-Luc Mélenchon, en passant par Yannick Jadot qui se dit favorable à l'idée de rendre obligatoire le vaccin contre le Covid-19, voici les actus de ce 11 novembre.

Une vidéo a fait le buzz sur Internet ces derniers jours. On y voit une ex-ballerine de plus de 80 ans atteinte d’Alzheimer écouter « Le Lac des cygnes » et se souvenant de la chorégraphie, elle se remettre à danser.

Oui, c’est très touchant

Du coup si un jour Florent Pagny est touché par Alzheimer, si ça se trouve dès qu’il entendra « ma liberté de penser », il se remettra à faire ses valises pour partir au Portugal.