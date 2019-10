De la candidature loupée de Sylvie Goulard à la Princesse Esmeralda de Belgique arrêté à Londres pendant les manifestations d'Extinction Rebellion à Londres, en passant par le prix Nobel de la paix décerné à Abiy Ahmed, retrouvez les actualités du 11 octobre 2019.

La candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européen a été rejetée. Le prix Nobel de la paix a été décerné au premier ministre éthipien Abiy Ahmed.

Mais aussi :

Emmanuel Macron a défendu Sylvie Goulard. Trois ministres se rendent à Rouen et lancent un comité pour la transparence. Des Iraniennes ont été autorisées à voir un match de football dans un stade, une première depuis 1979. Un projet de musée sur la dictature de Salazar fait polémique au Portugal. La princesse Esmeralda de Belgique a été arrêtée à Londres lors de la manifestation "Extinction Rebellion". En Belgique d'ailleurs, c'est la course pour la présidence du parti MR Mouvement Réformateur. Et des brèves !