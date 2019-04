De l'erreur de vote de Jean-Luc Mélenchon aux déboires de Copy Comic avec Facebook en passant par la promulgation de la loi anti-casseur, retrouvez toute l'actu 12 avril 2019.

Jean-Luc Mélenchon vote par erreur pour la loi pacte, qu'il avait pourtant fortement combattu. Jean-Marie le Pen a été condamné à 1500 euros d'amendes pour détention illégale d'armes, dont un LBD.

Mais aussi :

la loi anti-casseur promulguée, le recrutement de Raphaële Rabatel à la Française des Jeux, l'adoption par le parlement de la loi pacte et de la privatisation d'ADP, le Sultan de Brunei qui applique la charia la plus stricte et la plus violente est aussi grand-croix de la Légion d'honneur, un descendant de Mussolini candidat aux Européennes en Italie, l'identité de Copy Comic livrée à la justice française par Facebook, le salaire de Nicolas Canteloup sur Europe 1 et des brèves.