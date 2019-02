De la démission d'un des avocats de Carlos Ghosn à Jean-Marie Bigard qui mime un viol à la télé, en passant par la fin de la cavale à Amiens pour un convoyeur de fond, retrouvez toute l'actualité du 13 février 2019.

L'avocat principal de Carlos Ghosn démissionne. Au Parlement européen, Florian Philippot se cache un œil en signe de soutien aux gilets jaunes.

Mais aussi

Adrien Quatennens et la dérive autoritaire d'Emmanuel Macron, Ludovic Pajot et les manuels d'histoire, les mentions père et mère remplacées par parent 1 et parent 2 à l'école, un homme condamné pour homosexualité en Tunisie après avoir porté plainte pour viol, le convoyeur de fonds qui avait volé 3 millions d'euros retrouvé à Amiens, un avion de chasse dans le ciel de l'Oise, un léopard noir photographié pour la première fois depuis 1909, Jean-Marie Bigard mimant un viol pour raconter une blague dans Touche Pas à mon Poste, et des brèves.