Des propos de Jean Castex hier aux possibles ambitions présidentielles de Bruno Le Maire, en passant par Amazon France qui affiche entre 40 et 50% de chiffres d’affaires de plus sur un an, voici les actus de ce 13 novembre.

Passons à François Hollande… Il a affirmé « travailler à la construction d’une nouvelle force politique » en vue d’une candidature à gauche qui soit capable de gagner la présidentielle en 2022. Là, on en est au stade ou le capitaine du Costa Concordia se propose pour la construction d’un nouveau paquebot. Sachez encore que, selon Voici, François Hollande aurait une liaison avec une danseuse de l’opéra ! Ah ouais ? Mais ça se voyait que François Hollande aimait l’opéra, mais pour le coup je pensais plus au gâteau.