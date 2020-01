Du licenciement de Ségolène Royal à l'anniversaire de Jordy, en passant par le running gag de la réforme des retraites, retrouvez toute l'actualité du 14 janvier 2020.

Edouard Philippe a affirmé que le gouvernement ira au bout de la réforme des retraites. Ségolène Royal a été sommé par la ministre de la transition écologique d'arrêter les critiques contre le gouvernement et de se conformer à son devoir de réserve. Et puis finalement, elle a été virée par le ministère des Affaires étrangères de son poste d'ambassadrice des pôles.

Mais aussi :

la fille de Brigitte Macron et la CFDT, l'envoi de forces supplémentaires au Sahel, Carlos Ghosn aux Prud'hommes, des emplois au Parc Astérix, Elizabeth II sans ceinture, les régions où on boit le plus, l'anniversaire de Jordy et des brèves