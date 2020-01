De la sémantique en politique à la présence du fils de Michel Leeb à l'Eurovision, en passant la nomination de Didier Migaud à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, retrouvez toute l'actualité du 15 janvier 2020.

Dans les actualités du 15 janvier : Ségolène Royal, Gabriel Attal et Pascal Praud. Mais aussi : la sémantique de la réforme des retraites, Didier Migaud et la transparence de la vie publique, un chauffeur de bus belge poignardé, les audiences de France Inter et le fils de Michel Leeb à l'Eurovision.