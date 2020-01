De la candidature de Marine le Pen à la présidentielle 2022 aux carnets de Joël Scouarnec, en passant par l'étoile perdue de Paul Bocuse, retrouvez les actualités du 17 janvier 2020.

Marine le Pen annonce sa candidature pour l'élection présidentielle 2022. Et Ségolène Royal annonce que si elle est la mieux placée pour 2022, elle sera prête.

Mais aussi :

la matinale de France Cul.. Inter ! pour Ali Baddou, les municipales à Paris, l'étoile perdue de Bocuse, Airbus et le premier décollage automatique d'un avion de ligne, les suicides au plus bas au Japon, les carnets de Joël Scouarnec et des brèves.