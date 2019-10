Et on commence avec les titres. On parlera du voile. (Non recommencez pas… Pardon, vieux réflexe… ) On parlera de Patrick Balkany. Accrochez-vous à votre portefeuille. On parlera également de Patrick Bruel. Accrochez-vous à votre slip. On parlera également de Hitler. Accrochez-vous à votre Yann Moix !

Et on commence avec la politique, avec François Hollande, qui va publier un livre pour enfants sur la République. Et ça va s'appeler "Un délégué de classe ne devrait pas dire ça"

Justice à présent, Patrick Balkany a refusé de sortir de prison pour aller à son jugement. Il est bien Patoche. Il est nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable. Il a sans doute pas vu la différence.

SNCF : un "mouvement social inopiné" perturbe le trafic des TER et RER

Ce mouvement fait suite à un accident inopiné et aux réformes d'un Président élu de façon inopinée.

Selon une étude de la Harvard Medical School, trop utiliser son cerveau réduirait l'espérance de vie… Selon cette étude, Christophe Castaner vivra jusqu’à 267 ans

Cerveau vide encore. Les éditions Fayard ont pris la décision de rééditer « Mein Kampf ».

Bonne idée ! Pascal Praud est sur le coup pour inviter l’auteur et faire une émission spéciale.

Enfin, ce samedi encore aura lieu la 48ème édition du gala de natation sans maillot, tout nu, à poil quoi. L’occasion idéale pour Patrick Bruel de sortir un peu…