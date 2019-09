De la visite de Macron en Italie aux rats qui jouent à cache-cache en passant par la visite de Gérard Larcher sur France Inter, retrouvez les actualités du 18 septembre 2019

Emmanuel Macron est en visite en Italie. Isabelle Balkany était en visite en prison. Gérard Larcher était en visite sur France Inter...

Dans l'actualité de ce 18 septembre également : Stéphane Le Foll a été surpris, la Russie et les virus de la variole et d'ebola, EDF et ses problèmes de réacteurs nucléaires, 3 retraités sur 10 ne toucheraient pas une retraite complète, 1 américaine sur 16 était non consentante lors de son premier rapport sexuel, les Espagnols rappelés aux urnes une 4e fois en 4 ans, Woody Allen et le romantisme, Michel Sardou clashé par Booba et des rats qui jouent à cache-cache.