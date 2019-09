Du procès Mélenchon aux propos du chanteur Adil El Miloudi, en passant par le nouveau lapsus de Rachida Dati sur Europe 1, retrouvez les actualités du 19 septembre !

Le procès contre Jean-Luc Mélenchon, pour intimidation et rébellion contre l'autorité judiciaire, s'est ouvert malgré la demande de renvoi du parquet. Les pensions alimentaires impayées pourront être versées par la CAF dés juin 2020.

Mais aussi :

Rachida Dati était sur Europe 1 pour parler de sa candidature à la Mairie de Paris et de migrants qui "infectent" pardon "impactent" le nord et l'est de la capitale. Le député Matthieu Orphelin - ex LREM - a décidé de céder son temps de parole au Rassemblement National pour faire un geste démocratique. Le 1er ministre canadien Justin Trudeau est embarrassé par la publication d'une vieille photo de 2001 où il arbore un "blackface". En Russie, un shaman qui avait entrepris de faire 5000 km à pied vers Moscou pour exorciser Vladimir Poutine a été arrêté et renvoyé dans sa région d'origine, en Sibérie orientale. Une émission de télévision marocaine a été suspendue après qu'un intervenant, le chanteur Adil El Miloudi, a déclaré : "Celui qui ne tabasse pas sa femme n'est pas un homme". Et des brèves !