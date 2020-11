De l'anniversaire de Joe Biden au boycott de CNews par Décathlon, en passant par les propos d'Oliver Véran sur la santé mentale des Français, voici les actus de ce 20 novembre.

Covid enfin, en Grande Bretagne, un homme déjà atteint par le Covid et la dengue, a été aveugle et paralysé après avoir été mordu par un cobra royal.

Là pour le coup, c’est pas d’un médecin dont il a besoin, c’est d’un exorciste.

Je rêve ou vous m’avez déjà glissé une brève en plein journal ???

Attendez, c’est plus qu’une brève c’est une tragédie…Le mec avec le Covid il a perdu le goût et l’odorat, avec la morsure il a en plus perdu la vue et le toucher…Vu qu’il lui reste que l’ouïe, faudrait vraiment qu’il soit bloqué dans une pièce avec la radio allumée sur Europe 1 pour que ce soit pire !