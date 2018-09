Les fake news et François Fillon, Gérard Depardieu bientôt turc et les élections communales en Belgique : retrouvez l'actualité de ce 21 septembre 2018 avec le journal de 17h17.

Des chercheurs du CNRS ont déterminé que la majorité des fake news de la présidentielle 2017 avaient été partagées par les supporters de François Fillon. Gérard Depardieu va demander au président Erdohan la nationalité turque. Mais aussi :

La journée mondiale de l'Alzheimer, la journée mondiale de la paix, Éric Ciotti, le budget du sport, les évêques de France et la PMA, Cassandra Forêt et le fils d'Arnaud Lagardére, les élections communales belges et des brèves.