Des regrets de François Hollande sur la présidentielle 2017 à la finale de la League Europa en Azerbaïdjan la semaine prochaine, en passant par le RN en tête dans les sondages des Européennes pour la France, retrouvez les actualités du 22 mai 2019.

François Hollande regrette de ne pas s'être présenté à l'élection présidentielle 2017. Le tribunal de Tokyo interdit à Carlos Ghosn toutes communication avec sa femme.

Mais aussi :

Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la biodiversité. Un nouveau sondage place le Rassemblement National devant la République en Marche pour les Européennes. Lionel Jospin et Martine Aubry appellent à voter pour la liste Glucksmann. Jean-Pierre Elkabbach a avoué son admiration pour l'obstination de Nicolas Dupont-Aignan. On a appris que le père de Marlène Schiappa, Jean-Marc, est membre du comité de soutien de... La France Insoumise. Hier, un homme a escaladé la Tour Eiffel et y a passé plus de 3 heures. Les Français sont de plus en plus nombreux à souffrir de troubles de l'érection. La finale de la League Europa, entre Chelsea et Arsenal, se jouera la semaine en Azerbaïdjan. Et des brèves.