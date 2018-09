Dans l'actualité de ce lundi 24 septembre, les propos homophobes de Marcel Campion et les tacles de François Hollande sur Emmanuel Macron.

Marcel Campion a suscité la polémique ce week-end en tenant des propos homophobes visant la Mairie de Paris. Lors d'un déplacement en Corrèze, François Hollande a encore taclé Emmanuel Macron.

Mais aussi : Eugénie Bastié et Me Too, Nicolas Dupont-Aignan, le budget 2019, Charles Consigny, Michel Polnareff, Benjamin Mendi, les supporters de l'OL et des brèves.