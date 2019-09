De Greta Thunberg au centre des commentaires du sommet pour le climat au cambriolage du camps des loges, en passant par Boris Johnson qui prend un nouveau revers contre le Parlement britannique, retrouvez les actualités du 24 septembre.

Emmanuel Macron est toujours à New-York pour le sommet de l'ONU sur le climat. Greta Thunberg et 15 autres adolescents ont intenté une action juridique contre cinq pays, dont la France.

Mais aussi :

Jean-Michel Blanquer a donné son avis sur Greta Thunberg. Emmanuel Macron a jugé les positions de Greta Thunberg sur le climat "très radicales". Quant à Donald Trump, il a ironisé sur Greta Thunberg, une "jeune femme très heureuse". La cours suprême britannique a jugé illégale la suspension du Parlement décidée par le 1er ministre Boris Johnson. Deux femmes et neufs enfants de djihadistes ont été rapatriées en France. Suite à l'attentat raté contre Notre-Dame de Paris en 2016, six femmes et deux hommes ont été jugées hier pour avoir garé une voiture remplie de six bonbonnes de gaz face à la cathédrale. Google affirme avoir atteint "la suprématie quantique". Le camps des loges, base arrière du PSG, a été cambriolé et plusieurs maillots ont été volés. Et des brèves !