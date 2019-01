De Chantal Jouanno qui critique le grand débat au trafic d'oiseaux, en passant par un nouveau départ prévu dans l'espace pour Thomas Pesquet, retrouvez toute l'actualité du 25 janvier 2019

Chantal Jouanno a critiqué le grand débat national qu'elle devait initialement organiser. Les foulards rouges, opposés aux gilets jaunes, appellent à une journée d'action dimanche à Paris.

Mais aussi : Emmanuel Macron et ses enfants, Adrien Taquet et les enfants, France Insoumise et les banques, Roger Stone arrêté, un pédophile sur Fortnite, Thomas Pesquet retournera dans l'espace, Thierry Henry suspendu à Monaco, Emiliano Sala toujours porté disparu, le pain et ses poisons, le trafic d'oiseaux dans le Var et des brèves.