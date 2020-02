De la Turquie prête à laisser passer les migrants en Europe à la démission du Premier ministre malaisien, en passant par le procès Fillon, retrouvez les actualités du 28 février 2020.

La Turquie annonce qu'elle ne stoppera plus les migrants qui veulent se rendre en Europe. François Fillon défend sa femme devant le tribunal. Mais aussi : le coronavirus en Bretagne, en Suisse et sur Télé Matin, le procès de Redoine Faid, Bernie Sanders à gauche, la démission du Premier ministre malaisien à 94 ans et des brèves !