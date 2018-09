Une actu chaude avec des bonnes nouvelles comme l'augmentation du niveau de vie de certains de nos concitoyens, de la politique, de la sueur et du rire.

Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, a fait voter une hausse de 56% de ses indemnités. Le maillot de Zinédine Zidane, porté pour la finale France-Brésil 98 et jamais lavé, est mis aux enchères. Il est estimé entre 20 et 40 mille euros.

Mais aussi : Edouard Philippe et Laurent Wauquiez, Hollande avec les régions contre Macron, la dette publique de la France à 99% du PIB, un policier de Marseille qui n'est pas Alexandre Benalla, un album posthume d'Alain Bashung, l’accès des handicapés au métro, les écrans et les enfants et des brèves.