Du match interrompu entre Nice et Marseille, à cause de banderoles et de chants homophobes à la hausse "faramineuse" du salaire des profs, en passant par Hugh Grant qui envoie Boris Johnson se faire foutre, retrouvez l'actualité du 29 août 2019.

Hugh Grant a dit à Boris Johnson, sur Twitter, d'aller se faire foutre. Le match Nice - Marseille a été interrompu à cause de la présence de banderoles et de chants homophobes dans les tribunes.

Mais aussi :

la hausse du salaire des profs en 2020, Bolsonaro retire son commentaire sur Brigitte Macron, les députés britanniques seront en vacances en septembre, la France connaît une sécheresse sans précédents, Frédéric Beigbeder rejoint "On est pas couché" et des brèves !