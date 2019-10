De la soirée d'Halloween à la hausse des prix du gaz et du tabac, en passant par des Boeing immobilisés pour cause de fissures, retrouvez les actualités du 31 octobre 2019.

Dans l'édition du 31 octobre 2019 : ce soir, c'est Halloween. Le 1er novembre, une nouvelle hausse du prix du tabac entre en vigueur.

Mais aussi : les tarifs du gaz à la hausse, le début de la trêve hivernale, Élisabeth Borne et la politique énergétique de la France, Aurore Bergé et la colère dans le pays, le foie gras interdit à New York en 2022, l'overdose et l'espérance de vie, des fissures dans les Boeing, les heures supplémentaires des policiers.