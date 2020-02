Nouvelle tête et nouvelle voix, ce sont celles de Ian Caulfield, un des 13 artistes sélectionnés par le prochain Chantier des Francos. Une sélection soutenue par France Inter avec des artistes comme Sally, Fils Cara, Lucie Antunes, Terrier, Elia, Clara Yse, Siau, P.R2B, Bandit Bandit, Felixita, Aurus, Martin Luminet.

Ian Caufield à France Inter en janvier 2020 © Radio France / Marion Guilbaud/France Inter

Premiers pas

Ian Caulfield avait déjà déposé son CV de musicien avec succès. C’était pour les Inouïs du Printemps de Bourges en 2018 et il était coaché à l’époque par Guillaume Brière de The Shoes. Cet ancien batteur s’est révélé multi instrumentiste et également chanteur. Il évolue dans un univers musical marqué par des références littéraires comme « L’attrape Cœurs » de Salinger, d’où la moitié de son pseudo, Caulfield, mais aussi cinématographiques du côté de Gus Van Sant.

Métamorphose

En 2020, changement de cap pour Ian Caulfield avec un chant qui s’assume en français. Il a gardé son look de slacker mais avec une proposition musicale qui s’affine vers une pop intimiste tout en restant ouverte. Ses nouvelles chansons sonnent mélancoliques, avec ce je ne sais quoi d'inclassable, toujours avec cette voix rauque et juvénile, comme si la mue artistique de ce rémois était encore en cours. C’est un de nos paris pour 2020 et il joue "Pas Grand Chose" accompagné par Olivier Leclerc.

Il fait partie de la nouvelle sélection du Chantier des Francos et sera en concert à Nantes le 13/02, à La Rochelle, Massy, Marseille, Cenon, au Paris Music Festival le 20/03 mais aussi Strasbourg et Lille.