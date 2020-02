Il était un des deux membres du duo HER avec son complice Carpentier, un projet à la gloire du féminin et de la soul music. Il poursuit sa route en solo en donnant un nouveau souffle à la soul et au gospel.

L'après HER

A la disparition tragique et brutale de Simon, Victor Solf a eu la force de porter leurs chansons communes pendant encore un album et une tournée, avant de clore ce chapitre intense de sa vie.

Aujourd'hui

La musique reste toujours le refuge de Victor, une musique qu’il a voulue plus épurée. Il fallait que ses nouvelles chansons existent dans la formule piano voix, avant de prendre d’autres couleurs à la production.

VS s’est accompagné de musiciens capables comme lui d’allier le classique au contemporain, Bach et la techno minimale. Avec comme utopie, sublimer avec sa voix vibrante la soul, le gospel en les emmenant dans un futur où l’humanité a une chance, où le progrès n’est pas un vilain et vain mot, vers des lendemains qui chantent...

Il vient de publier un EP "Aftermath" et joue "Traffic Lights" en piano et voix. Un unique concert aura lieu le 2 juin à la Gaité Lyrique à Paris.