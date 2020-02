Blonde platine et platinée avec deux Victoires de la Musique et peut-être une nouvelle, vendredi 14 février, car Jeanne Added est à nouveau nommée dans la catégorie "Concerts".

La scène

Elle avait illuminée la dernière Cérémonie des Victoires de la Musique en remportant deux trophées : Artiste Féminine et Album Rock, une catégorie qui a disparu cette année.

Jeanne Added concourt à nouveau dans la catégorie Concerts et si il y a bien un endroit et un moment où sa pop radioactive prend tout sa puissance, c'est bien sur scène ! Elle est en tournée marathon depuis la sortie de son dernier album « Radiate ». D’abord avec ses musiciens et puis, avec cette tournée en solo « Both Sides » qui l’a occupée tout l’automne.

Both Sides

C'est un spectacle conçu pour les théâtres avec des places assises, avec un public - disposé en miroir, en deux blocs se faisant face. Un spectacle où Jeanne Added chante et danse, dans une relecture club de certains titres de « Be sensational » et de « Radiate". Mais aussi un spectacle où elle reprend la basse, son premier instrument avant de terminer a capella.

Elle joue à la basse "Both Sides" et sera à l'affiche du Printemps de Bourges le 24 avril et au 104 à Paris du 14 au 16 mai.