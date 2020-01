Il est rappeur, chanteur, auteur et ambianceur, son premier album Parfum est sorti cet automne et il est l'invité live du Nouveau Rendez Vous.

DI#SE à France Inter © Radio France / Marion Guilbaud/France Inter

DI#SE c’est Désiré Eba Tolo

Il a tout juste 18 ans, il est né à Yaoundé au Cameroun mais a grandi en Bretagne, non pas au son des Bagad mais au rythme des flows de MC Solaar, Stromaé, Nekfeu, Damso... Ce sont ses Souchon & Voulzy à lui !

DI#SE est un précoce

Ca fait déjà quelques années qu'il peaufine son écriture, ses sons, ses climats et sa proposition scénique. Il a pris conseil auprès de son frère avant de trouver des complices en la personne de Romain Jovion. Avec lui, on oublie le sempiternel DJ figé derrière ses platines et on profite d'un batteur qui marie acoustique et électronique.

DI#SE prend des libertés

Sur le jeu, sur les sons avec ceux d'une fanfare, sur la voix car il fait partie de cette scène rap qui ne craint pas de chanter. Une proposition musicale adoubée par les Inouïs du Printemps de Bourges et par le Chantier des Francos.

L'album

Son premier disque Parfum est sorti cet automne, sur le label Pias et c'est un condensé d'afro-trap, de transe introspective et de rap ciselé.

Titres à écouter en priorité : JMA, Génie, Burnout.