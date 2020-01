Folk, blues, country, rock, pop, les guitares des Byrds et les harmonies vocales des Beach Boys, un condensé d'americana avec le live d'Adam Wood.

L'Amérique

Malgré son nom boisé, Adam Wood est un musicien français qui depuis ses débuts, il y a une quinzaine d’années, a les oreilles tournées de l’autre côté de l’Atlantique, direction l’Amérique ! H-Burns, Coming Soon, Botibol, Palatine... : ils sont quelques-uns en France à vivre à distance leur rêve américain : H-Burns, Coming Soon, Botibol, Palatine, Théo Lawrence...

Cette Amérique, l’auvergnat Adam Wood, l’a longuement imaginée, fantasmée que ce soit musicalement, avec ses chansons imprégnées d’americana, de Neil Young, d’Elliott Smith, de Wilco mais aussi visuellement avec ses compos qui appellent à prendre la route.

La musique

Adam Wood arpente donc comme un hobo pop, un territoire personnel et sublimé. Ni gardien du temple, ni caricature, il maîtrise sa grammaire pop et folk sur le bout de sa six cordes. Son premier album date d’il y a 5 ans, 5 années à aimer, pleurer et créer passionnément. Il revient aux affaires avec quatre nouveaux titres réunis sur son nouvel EP Hello Again, publié sur son propre label Freemount Records.

Il joue Hello Again avec ses musiciens Jim à la guitare, Jamie à la basse, Benjamin aux claviers et Tom à la batterie.