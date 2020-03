Elle mène une double et jeune carrière au théâtre et dans la chanson ! Mélodie Lauret est chanteuse, auteur compositeur, metteur en scène, tout cela à tout juste 20 ans !

Mélodie Lauret © Radio France / Marion Guilbaud

Génération

Elles s’appellent Lous & The Yakuza, Sally, PR2B, Chine Laroche, Hoshi, Pomme, Suzane... Elles forment cette nouvelle vague féminine qui déferle sur l’échiquier musical français. Des jeunes femmes élevées au son du rap, du r&b, de la techno, des jeunes femmes sensibles aux questions de féminisme, de genre, d’écologie, de représentation, des jeunes femmes bien de leur temps ! Et surtout des artistes qui tiennent au contrôle de leur expression artistique, chacune avec sa voix et son histoire.

Précocité

L'histoire de Mélodie Lauret a été très tôt liée au théâtre : il parait que c’est à l’âge de 5 ans qu’elle a compris que sa vie se jouerait sur scène ! Elle est comédienne, metteur en scène, auteur d’une première pièce « J’irai danser tes 20 ans » écrite et jouée à 17 dans laquelle, elle explorait les recoins de l’amour et de l’identité. Le chant de ML n’est pas théâtral pour autant. Cette ancienne timide imprime avec douceur sa voix sur le rythme d’une pop urbaine, épurée, troublante et raconte sans voyeurisme, des histoires sur le temps, la nuit, la ville, le sentiment amoureux...

Son premier EP « 23 h 28 » vient de sortir, elle chante "Quand j'entends les gens" et elle sera en concert au théâtre des Déchargeurs à Paris le 10/03.