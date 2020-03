Casting pop 3 étoiles ce soir avec Ultraista, ce trio de musiciens et producteurs anglosaxons qui ont changé le son du rock des années 90 !

ULTRAISTA © Radio France / Marion Guilbaud/France Inter

Ultraista

Ils ont fréquenté les studios d'enregistrement aux côtés des icônes du rock des années 90. Ultraista, soit le super groupe composé du britannique Nigel Godrich, l’artisan du son de Radiohead : « OK Computer », c’est lui, de Beck « Mutations », c’est lui aussi ou encore de Air, Charlotte Gainsbourg, Paul McCartney... Tout le gotha de la pop est passé entre ses oreilles ! De l'américain Joey Waronker, batteur émérite de Beck, Elliott Smith, REM, un de ces musiciens qui ont un sens inné du groove avec un tropisme pour l’afrobeat, un de ceux qui peuvent faire décoller une mélodie, juste en effleurant la peau de leur caisse claire. Et enfin, de Laura Bettinson, chanteuse inspirée et lumineuse au milieu de ces hommes de l’ombre.

Malgré le CV prestigieux des participants, Ultraista n'est pas un agglomérat de compétences mais reste avant tout une histoire d’amitié entre musiciens ! Mais avec leurs agendas de ministres de la pop et les aléas de la vie, il n'a pas toujours été évident pour eux de trouver le temps d’échanger des notes et des idées ! En 2012, un premier album éponyme sort porté par ce titre "Bad Insect" mais la tournée prévue tourne court.

Sister

Heureusement les nouvelles technologies sont là et ils ont finalement pu tisser une électro pop syncopée et envoûtante et leur nouvel album "Sister" se révèle un disque moitié tête, moitié cœur comme ils disent. La preuve qu'Ultraista n'est pas un groupe de geeks mais un trio fou de musique, d’expérimentations, de sons et de sens... La majorité des chansons sont d’ailleurs nées de séances d’impro avant de passer entre les mains de Nigel Godrich qui plaisante à peine quand il déclare : « Trois jours à jouer tous ensemble peuvent créer deux ans de travail : c’est comme construire une navette spatiale avec des allumettes ! »

Le groupe joue "Tin King", extrait de leur nouvel album "Sister" à paraître le 13 mars sur Partisan Records.