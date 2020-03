Il a été Supersonic, il a été Vkng, il s'incarne aujourd’hui en Von Pourquery. Le saxophoniste Thomas de Pourquery lâche son instrument pour se consacrer au chant dans un cadre aussi pop que solaire.

Von Pourquery © Radio France / Marion Guilbaud pour France Inter

Incarnations

On l’a entendu complice aux côtés de Jeanne Added, Oxmo Puccino, André Minvielle et Metronomy, on l’a vu sur scène avec Les Chiens de Navarre... Thomas de Pourquery a même été invité au Worldwide Festival de Gilles Peterson l'été dernier quand celui-ci l'a entendu improviser sur un thème de Sun Ra. Une de ses idoles musicales à laquelle il a consacré un album en 2014 avec son projet Supersonic.

All Is Love

En 2020, nouvelle aventure, pour ce musicien détenteur de deux Victoires de la Musique Jazz mais on pourrait lui décerner des Victoires dans toutes les catégories, tellement son souffle généreux fait voler en éclat tous les cadres.L’appétit et le talent de Thomas De Pourquery sont décidément trop grands pour supporter la moindre étiquette. Avec Von Pourquery, il a encore plus envie de quitter la pesanteur de l’époque, de partir dans le cosmos, dans une pop débridée et sensuelle. Son nouvel EP est produit par Benjamin Lebeau de The Shoes avec le concours malicieux de Vladimir Cauchemar et de James The Prophet : cinq titres hédonistes qui célèbrent l’amour, les baisers, les câlins...

Von Pourquery joue en version acoustique "All Is Love" et sera en concert à Alençon, Trélazé, Mâcon, Sannois, au Café de la Danse à Paris le 27/05, à Besançon et aux Nuits de Fourvière à Lyon le 02/07.