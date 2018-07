Ce soir Julia Molkhou reçoit Quentin Dupieux et Grégoire Ludig pour le film Au Poste ! ainsi que Marie Monge et Tahar Rahim pour le film Joueurs.

Quentin Dupieux, alias Mr Oizo, lorsqu'il fait de la musique, nous présente son septième long métrage : Au Poste ! Un huit-clos loufoque qui rassemble notamment Benoit Poelvoorde, Anais Demoustier, Marc Fraize et Grégoire Ludig. Ce dernier accompagne le réalisateur pour nous parler de ce film d'un genre nouveau. Inspiré du cinéma des années 70, Au Poste ! est une comédie qui respecte tous les codes du film policier, en les exagérant et les poussant au ridicule. Grégoire Ludig, célèbre pour ses vidéos du Palmashow, dans lesquelles il détourne les banalités quotidiennes, est plus que convaincant dans le rôle de l'interrogé face à un policier incarné par Benoit Poelvoorde, hilarant. Quentin Dupieux continue ici de creuser son sillon de maitre de l'absurde dans le paysage du cinéma français contemporain.

Marie Monge, après avoir réalisé un premier court métrage, Marseille la nuit, nommé au César du meilleur court métrage en 2014, revient cette année avec Joueurs, un thriller qui entremêle addiction à l'amour et aux jeux. Le film raconte la passion qui dévore deux jeunes amants, Ella et Abel. Entrainée, aimantée, par Abel, Ella va découvrir le Paris souterrain des cercles de jeux, où l'adrénaline et l'argent règnent en maitres. Les personnages sont campés par Stacy Martin (Nymphomaniac, Le Redoutable) et Tahar Rahim (Un prophète, Le Passé, Grand Central) qui forment un duo attractif et sensuel, deux jeunes acteurs que l'on sent prendre plaisir à jouer, eux aussi, mais pour les salles de cinéma. Marie Monge et Tahar Rahim viennent nous parler du film et de leur collaboration.

Comme chaque soir à 18h45, Le Mag de l'Eté met la culture en bouteille, aujourd'hui avec Jonathan Ferrandon, chef sommelier du groupe Cyril Lignac, qui vient nous présenter une bière artisanale conçue par les brasseurs du Grand Paris.

Au Poste ! de Quentin Dupieux avec Grégoire Ludig et Benoit Poelvoorde : sortie en salle le mercredi 04 juillet 2018

Joueurs de Marie Monge avec Tahar Rahim et Stacy Martin : sortie en salle le mercredi 04 juillet 2018