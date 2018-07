Julia Molkhou reçoit Sugar Sammy, Agnès Hurstel et Alex Ramires, trois humoristes en vogue

Sugar Sammy est canadien, il parle anglais, français, hindi et pendjabi. Fort de ce multiculturalisme, il est capable d'aborder des sujets différents et de s'adapter à divers publics. Il n'hésite pas à affronter directement les institutions politiques ou se jouer des thématiques taboues. Le réputé Hollywood Reporter l'a nommé « un des 10 talents en humour à surveiller à travers le monde ». S'il a commencé sa carrière en Angleterre, il est désormais une star dans son pays natal et de plus en plus reconnu en Europe. Il a joué dans une trentaine de pays différents, mais en novembre 2018, c'est en France que vous pourrez découvrir le seul en scène du "new king of comedy". Attention à réserver vos places en avance !

Alex Ramires est un jeune homme plein de promesses. Il commence le théâtre très jeune et entame avec succès sa carrière d'humoriste. Il fait les premières parties de Gad Elmaleh, de Laurent Gerra ou de Jeff Panacloc. Son dernier spectacle, dont il est l'auteur, Sensiblement Viril, évoque toute les petites et grandes contradictions qu'engendrent les stéréotypes sur le genre, sur la virilité, la féminité etc. Alex Ramires parle également de son homosexualité, sans s'encombrer de classiques caricatures, pour au contraire "assumer tout et faire exploser les clichés". Tournée en France jusqu'en novembre 2018, à voir dès maintenant.

Agnès Hurstel s'affranchit de la pudeur, de la discrétion ou des bonnes manières que l'on a pour (mauvaise) habitude d'associer à la gente féminine, pour s'adonner à un seul en scène osé et décapant. Elle vous parle de sexe, sans entraves et sans vulgarité. Un regard libre et des gestes assurés, Agnès Hurstel interpelle. Tout comme les affiches de ses spectacles, dont l'une scandait le titre "Ma bite et mon couteau". Elle voudrait déculpabiliser les femmes et que chacune et chacun "se roule à nouveau des pelles". Vous pouvez l'applaudir au Sentier des Halles, à partir de septembre 2018, où aller la voir au cinéma, dans Les Affamés de Léa Frédeval, en salle actuellement.

