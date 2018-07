Julia Molkhou reçoit ce soir, en direct du festival de la photographie d'Arles, des invités exceptionnels, Sam Stourdzé, Raymond Depardon, Prune Nourry et Ann Ray

Sam Stourdzé dirige les Rencontres d'Arles depuis 2014. Il est le chef d'orchestre d'un festival de plus en plus attractif et reconnu, auquel il croit énormément. Selon le directeur "Les Rencontres d’Arles s’affirment comme un lieu de partage et de découverte de la photographie dans sa diversité mais aussi dans son acuité à regarder le monde. Elles se veulent un outil pour comprendre, penser, construire la société dans laquelle nous vivons. Car une chose est sûre, les images aussi performent ce monde !".

Ann Ray, alias Anne Deniau, artiste visuelle française, expose cette année à Arles son riche travail photographique sur Lee McQueen, avec qui elle s'est liée d'une profonde amitié. Elle l'a suivi, accompagné et photographié pendant 13 ans. Son exposition propose alors une plongée poétique dans l'univers de celui que l'on appelait l'enfant terrible de la mode.

Raymond Depardon, célèbre photographe qui aime à travailler la réalité de nos mondes, s’intéresse depuis plus de cinq ans aux campagnes et aux villages français. Sous son objectif apparaissent de nombreux monuments aux morts, qui font partie du paysage au cœur des villes. Les Rencontres présentent pour la première fois ces photos à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Prune Nourry est une artiste française qui vit et œuvre à New York, son travail est qualifié d'anthropologique, s'attachant à relier science et art sur le thème de l'évolution humaine. L'artiste répond à l’invitation d’Actes Sud et de l’association du Méjan. Elle présente ainsi une série de photographies et de sculptures, ainsi que son Bouddha monumental créé l’an dernier pour le Musée national des arts asiatiques à Paris.

Ann Ray : Les Inachevés - Lee McQueen

Raymond Depardon : Présence d'une génération perdue

Prune Nourry : La destruction n'est pas une fin en soi

Les Rencontres d'Arles, du 2 juillet au 23 septembre 2018