En cette deuxième semaine du Mag de l'été en itinérance, à la rencontre de ceux qui font la culture partout en France, Anna Sigalevitch se rend aux Rencontres Musicales d'Evian. Elle tend son micro au directeur exécutif du festival Alexandre Hémardinquer, au Quatuor Modigliani, et au pianiste Bertrand Chamayou.

Les Rencontres Musicales d’Evian 2020 ne sont ni reportées ni annulées. Elles auront bien lieu en public, mais dans une forme plus ramassée, entre le 4 et le 9 juillet, soit deux jours de moins qu’initialement prévu. Les concerts seront retransmis en direct sur Radio Classique et Medici.tv. Cette édition d’abord pensée pour la télévision et la radio uniquement, pourra finalement accueillir son public dans La Grange au Lac - pour le plus grand bonheur de son jeune directeur exécutif Alexandre Hémardinquer.

En cette troisième soirée de festival, le public retrouvera sur scène le Quatuor Modigliani - du nom de l'exposition au Palais du Luxembourg au moment où les violistes Philippe Bernhard et Loïc Rio, l’altise Laurent Marfaing et le violoncelliste Francois Kieffer se sont rencontrés ! Le Quatuor assure depuis 2014 la direction artistique des Rencontres Musicales d'Evian, et il propose ce soir une intégrale des quintettes de Schubert. L’occasion pour le Quatuor d’inviter un complice de longue date à partager la scène : le pianiste Bertrand Chamayou, auteur d’un disque Schubert en 2014.

Dans le journal de la culture du lundi 6 juillet 2020

Pour la première fois, toutes les sculptures de L’Homme qui marche de Giacometti sont réunies en un même lieu, à l’ Institut Giacometti à Paris, pour une exposition sur la généalogie de cette icône de l’art du XXème siècle.

à Paris, pour une exposition sur la généalogie de cette icône de l’art du XXème siècle. Le Palais Lumière Evian accueille une grande exposition consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma : Louis et Auguste Lumière. Epopée du cinématographe et naissance d’un nouvel art, jusqu’au 3 janvier 2021 à Evian.

accueille une grande exposition consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma : Louis et Auguste Lumière. Epopée du cinématographe et naissance d’un nouvel art, jusqu’au 3 janvier 2021 à Evian. Le compositeur de musique de film Ennio Morricone est mort cette nuit à l’âge de 91 ans. Il s'est fait connaître au début des années 1960 en composant les partitions des westerns de Sergio Leone, un ami d’enfance. Mais l’homme aux 500 musiques de film a aussi composé pour Brian de Palma, Pedro Almodóvar ou encore Quentin Tarantino.

