Deuxième journée sur les rives du Lac Léman, à l'occasion de l'édition 2020 des Rencontres Musicales d'Evian. Anna Sigalevitch s'entretient avec le Quatuor Ebène, qui a clôturé en janvier dernier - dans un monde de l'avant Covid ! - un tour du monde pour faire entendre la musique de Beethoven sur les six continents.

Les invités : les membres du Quatuor Ebène

L'année 2020 coïncide avec le vingtième anniversaire du Quatuor Ebène, composé de Pierre Colombet (premier violon), Gabriel Le Magadure (second violon), Marie Chilemme (alto) et Raphaël Merlin (violoncelle). Mais 2020 coïncide aussi avec les 250 ans de la naissance de Beethoven. Alors en 2014, le Carnegie Hall de New York a invité le quatuor à célébrer l'année anniversaire du compositeur allemand avec un projet inédit : l'intégrale de ses quatuors à cordes, une quarantaine de concerts dans 18 pays et sur les six continents, entre avril 2019 et janvier 2020. Un projet qui aura demandé aux musiciens cinq années de préparation. En résulte un coffret intitulé "Beethoven around the world", paru le 15 mai sous le label Erato.

Dans le journal de la culture du mardi 7 juillet 2020

La chanteuse de jazz Sarah Lancman fera vibrer la scène du Duc des Lombards , club de jazz situé dans le quartier de Châtelet-Les-Halles à Paris, demain mercredi et jeudi pour 4 concerts à l'occasion de la parution de son nouvel album "Parisienne".

fera vibrer la scène du , club de jazz situé dans le quartier de Châtelet-Les-Halles à Paris, demain mercredi et jeudi pour 4 concerts à l'occasion de la parution de son nouvel album "Parisienne". Ils sont 2 723 à avoir répondu à l’appel lancé en mai dernier par France Inter, le Théâtre du Châtelet et le Centre Pompidou. La proposition ? "L'Espoir au Printemps - dessine comme David Hockney ". Les 25 oeuvres lauréates ont été dévoilées aujourd’hui et seront présentées à partir du 8 septembre dans le hall du Théâtre du Châtelet.

". ont été dévoilées aujourd’hui et seront présentées à partir du 8 septembre dans le hall du Théâtre du Châtelet. L’Institut Lumière à Lyon est à la fois un musée, une galerie, un cinéma, un café et une librairie. Côté cinéma, une programmation qui met à l’honneur un géant du cinéma classique, le réalisateur autrichien Georg Wilhelm Pabst, avec 12 de ses des chefs-d'œuvre en noir et blanc. Côté Galerie, l'exposition Hollywood, La Cité des femmes qui réunit des photographies rares et inédites des actrices des années 30’ à 50’, de Marlene Dietrich à Bette Davis.

La programmation musicale