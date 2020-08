En direct depuis la cour du musée Reattu à Arles avec Christian Lacroix, l’enfant du pays. Musée qui fête cette année ses 150 ans, et que Christian Lacroix visite depuis l'enfance. Une émission bien coupée, bien taillée et rhabillée.

Christian Lacroix, couturier, costumier, designer, et illustrateur à la Fashion Week de Paris le 23 janvier 2015 . © Getty / Foc Kan / WireImage

L'invité : le couturier et costumier Christian Lacroix

Au programme pour la rentrée de cet hyperactif : les costumes pour la Comédie française, Cendrillon un ballet à Stockholm, deux opéras, un Molière mis en scène de Michel Fau... Christian Lacroix qu’on n’arrête pas, et qu’on retrouve sur d’autres terrains : expositions de dessins, céramiques et un nouveau projet, sa premiere mise en scène, décor et costumes pour La vie Parisienne d’Offenbach au théâtre des Champs-Elysée à Paris en 2021.

A la rencontre de Pascal Monteil

Pascal Monteil est un artiste que connaît bien Christian Lacroix, un homme de main, un homme du monde : tisserand à Tabriz, céramiste à Kyoto, peintre d’icônes à Istanbul, batelier à Calcutta, et brodeur tapissier contemporain ici à Arles où il est exposé à la Galerie Regala. Le titre de l’exposition : A la merci du soleil.

Le journal de la culture du jeudi 13 août 2020

Un été de cinéma sous les étoiles aux bordures de Paris. Rendez-vous au ciné du jeudi de Montrouge , avec la projection ce soir à 22h du documentaire A voix haute de Stéphane De Freitas et Ladj Ly , sorti il y a trois ans. Autre rendez-vous, le festival Gare aux Docs à la Recyclerie, une sélection de documentaires sur le monde demain projetés sur les voies ferrées de la Petite Ceinture jusqu’au 26 août.

, avec la projection ce soir à 22h du documentaire A voix haute de et , sorti il y a trois ans. Autre rendez-vous, le festival à la Recyclerie, une sélection de documentaires sur le monde demain projetés sur les voies ferrées de la Petite Ceinture jusqu’au 26 août. Eva Jospin , la plasticienne prodigue de l'art contemporain, s'est faite connaître pour ses forêts minutieusement sculptées dans du carton. Une exposition lui est consacrée à l'abbaye de Montmajour , tout près d'Arles.

, la plasticienne prodigue de l'art contemporain, s'est faite connaître pour ses forêts minutieusement sculptées dans du carton. Une exposition lui est consacrée à , tout près d'Arles. Le Festival Agir pour le vivant à Arles, ce sera la semaine du 24 août, un événement Actes Sud. L’idée : proposer de nouvelles manières de penser notre rapport à la nature et réfléchir à de nouveaux modes de production avec plus de cent personnalités, dont le botaniste Francis Hallé ou encore le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion.

La programmation musicale