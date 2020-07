Ce soir à 21h aura lieu pour la huitième année consécutive le Concert de Paris au pied de la Tour Eiffel, prélude au traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. Quelques heures avant le début du concert, le ténor Benjamin Bernheim est l'invité d'Anna Sigalevitch dans le Mag de l'été.

Benjamin Bernheim © AFP / Christophe Archambault

L'invité : le ténor Benjamin Bernheim

L’accès au Champs de Mars et à ses abords ne sera pas possible pour le public - conditions sanitaires exceptionnelles obligent - mais le Concert de Paris du 14 juillet aura bien lieu. Il sera diffusé en direct et en exclusivité sur nos ondes, mais aussi sur France 2 et sur les antennes de plus de dix pays dans le monde. La cheffe d'orchestre Eun Sun Kim dirigera l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, pour un concert au pied de la Tour Eiffel.

Le ténor Benjamin Bernheim se produira notamment sur scène aux côtés du baryton Ludovic Tézier, pour interpréter Les pêcheurs de perles de Georges Bizet. A quelques heures du concert, Anna Sigalevitch le reçoit dans le Mag de l'été.

A la rencontre de Camélia Jordana et Rone

Anna Sigalevitch part à la rencontre de Camélia Jordana et Rone, à l'occasion de la sortie en salles du film La nuit venue, premier long-métrage de Frédéric Farrucci. Un polar moderne avec Guang Huo, porté par une bande-son signée par l’artiste électro Rone.

Le journal de la culture du mardi 14 juillet 2020

Le tour de France de l'actualité culturelle !

