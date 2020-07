Après un bref retour à Paris, le Mag de l'été repart sur les routes. Direction la Bretagne, à Saint-Méloir-des-Ondes. Face au Mont-Saint-Michel et les pieds dans l’estuaire, le chef Olivier Roellinger reçoit Anna Sigalevitch à La Ferme du Vent, des hébergements coupés du monde en osmose avec la nature.

Olivier Roellinger en 2012 à Monaco © AFP / VALERY HACHE

L'invité : le chef Olivier Roellinger

Le chef Olivier Roellinger est l'un des plus célèbres représentant de la gastronomie française. Après un grave accident qui le détourne de ses études d’ingénieur, il retrouve le goût de la vie à travers la cuisine. En 1982, il transforme sa maison d’enfance en restaurant, Le Bricourt. Sa cuisine, qui magnifie les épices dans la cuisine française, obtient trois étoiles en 2006. Pendant 30 ans, Olivier Roellinger cuisinera dans cette maison.

En 2008, il transforme sa cuisine en cuisine-laboratoire des épices, et il se consacre depuis à sa passion : l’étude et la recherche des plus belles épices.

Dans son livre-manifeste paru à l'automne, Pour une révolution délicieuse publié chez Fayard, Olivier Roellinger appelait à une prise de conscience alimentaire et à retrouver le plaisir de cuisiner.

Enfin, il créé en famille La Ferme du Vent, un refuge sans WIFI pour pèlerins modernes - une hôtellerie de luxe qui met la cuisine et les paysages à l'honneur.

Le journal de la culture du mercredi 15 juillet 2020

Rolex, champagne et coke coupée à l’or : le court-métrage Sapphire Crystal de Virgil Vernier , qui nous plonge le temps d’une soirée dans la jeunesse dorée genevoise, sort en salles aujourd'hui. Le film a reçu le Grand Prix André S. Labarthe lors de la dernière édition du festival Côté Court de Pantin .

, qui nous plonge le temps d’une soirée dans la jeunesse dorée genevoise, sort en salles aujourd'hui. Le film a reçu le Grand Prix André S. Labarthe lors de la dernière édition du . Le festival Radio France / Occitanie Montpellier s’est ouvert vendredi dernier. Au programme : concerts, entretiens, visites des coulisses du Festival. Ce week-end, c’est une dizaine de concerts gratuits et en plein air qui auront lieu à Montpellier et dans le parc départemental du château d’Ô.

s’est ouvert vendredi dernier. Au programme : concerts, entretiens, visites des coulisses du Festival. Ce week-end, c’est une dizaine de concerts gratuits et en plein air qui auront lieu à Montpellier et dans le parc départemental du château d’Ô. L'exposition Enki Bilal réouvre ses portes samedi à Landerneau. Le Fonds Hélène et Edouard Leclerc (Fhel) accueille les œuvres de l’artiste, de la peinture au cinéma, en passant bien sûr par la bande dessinée.

