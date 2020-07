Après Nantes, Le Mag de l'été descend dans le village de Thiré, en Vendée. C'est là que se trouve la demeure du chef d'orchestre franco-américain William Christie, et où l'ensemble de musique baroque Les Arts Florissants qu'il co-dirige avec Paul Agnew se produit chaque année au mois d'août au milieu de ses jardins.

Les invités : William Christie et Paul Agnew, à la tête de l'ensemble de musique baroque Les Arts Florissants

Fondés en 1979, Les Arts Florissants sont dirigés par le claveciniste et chef d’orchestre franco-américain William Christie. Ensemble de chanteurs et d’instrumentistes voués à la musique baroque et fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, il impose dans le paysage musical français un répertoire jusqu’alors méconnu, notamment le Grand Siècle français, et plus généralement la musique européenne des XVIIème et XVIIIème siècles.

Ténor au sein de l'ensemble depuis 1992, Paul Agnew commence à assurer la direction musicale de certains projets à partir de 2007. Il est nommé codirecteur de l'ensemble l'année dernière, à l'occasion des 40 ans des Arts Florissants.

Les artistes des Arts Florissants donnent rendez-vous au public lors du Festival Dans les jardins de William Christie qui aura lieu du 22 au 29 août prochains à Thiré, en Vendée. Au programme : promenades dans les jardins ponctuées de pauses musicales baroques.

Le journal de la culture du lundi 20 juillet 2020

Le musée des Beaux-arts de Lyon a dévoilé la semaine dernière son exposition sur la figure de la baigneuse dans l’œuvre de Pablo Picasso, à découvrir jusqu’au 3 janvier 2021.

Chaque été, le festival Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée met à l'honneur la poésie méditerranéenne contemporaine à Sète. Une cinquantaine de poètes sont attendus pour diffuser la parole poétique dans toute la ville autour de lectures, récitals, performances et ateliers d'écriture.

Une abbatiale romane exceptionnelle, 7 ensembles et 2 solistes de renommée mondiale : c'est le programme la 27ème édition du festival Les heures musicales de l'Abbaye de Lessay, qui a débuté vendredi et qui se tiendra jusqu'au 14 août. Les Arts Florissants prendront place dans l'église demain, dirigés par notre invité Paul Agnew.

La programmation musicale

Birds on a Wire / Rosemary Standley / Dom La Nena - Sur la place

Captation sonore dans les jardins de William Christie :

Lully, Atys - ouverture mise en scène Jean-Marie Villegier, chef d’orchestre William Christie.

Handel, Sans y penser - cantate française HWV 155. Juliette Perret : soprano, Paul Agnew : ténor, Thomas Dunford : théorbe, Cyril Poulet : violoncelle, William Christie : clavecin.